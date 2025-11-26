Olbia, cade durante una “gara” di motocross tra amici: giovane in codice rosso

I soccorsi sono intervenuti con immediatezza sul luogo. Un'ambulanza della Croce Rossa Italiana ha preso in carico il ferito

Un giovane è rimasto ferito in un grave incidente verificatosi sulla Strada Provinciale 94, in prossimità di Portisco, nel territorio di Olbia. Le prime ipotesi sulla dinamica collegano l’evento a una gara spericolata tra amici a bordo di moto da cross, che ha causato la rovinosa caduta del ragazzo.

I soccorsi sono intervenuti con immediatezza sul luogo. Un’ambulanza della Croce Rossa Italiana ha preso in carico il ferito, trasportandolo d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia a causa dei traumi subiti.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto ai rilievi tecnici e alla gestione della sicurezza stradale, al fine di ricostruire con precisione l’accaduto e normalizzare la circolazione lungo la provinciale.

