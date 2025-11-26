Juventus-Cagliari, arbitra Crezzini: prima volta assoluta con entrambe le squadre

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Berti e Cecconi, IV uomo Ayroldi, al Var Di Bello e assistente Var Dionisi

L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 13a giornata del campionato di Serie A 2025/2026. A dirigere il match dell’Allianz Stadium, in programma per sabato 29 novembre alle ore 18:00, tra Juventus e Cagliari, sarà il sig. Valerio Crezzini della sezione di Siena.

A coadiuvare il direttore di gara gli assistenti Berti e Cecconi, IV uomo Ayroldi, al Var Di Bello e assistente Var Dionisi.

Per Crezzoni è la prima volta assoluta alla direzione sia della Juventus che del Cagliari. Il fischietto di Siena è all’ottava designazione in questa stagione tra Serie A, Serie B e Coppa Italia.

