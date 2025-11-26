Gonnosfanadiga, scontro sulla Statale 196: 4 feriti

Brutto incidente nel tardo pomeriggio lungo la Statale 196, nel tratto che collega Gonnosfanadiga a Guspini, dove intorno alle 18.35 si è verificato un violento incidente all’altezza dello svincolo per Arbus. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile di Villacidro e della Stazione locale, chiamati a gestire l’emergenza e i rilievi del sinistro.

Dalla prima ricostruzione, una Ape Piaggio, condotta da un 55enne di Arbus e con un 58enne come passeggero, si è scontrata con una Peugeot 2008 guidata da un 70enne di Guspini, a bordo della quale viaggiava anche una donna di 68 anni, convivente. L’impatto, sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti, ha avuto conseguenze serie per tutti gli occupanti dei due veicoli.

Il personale del 118 ha soccorso i feriti trasportandoli in codice rosso all’ospedale di San Gavino Monreale, ad eccezione del passeggero della Ape, trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari per ulteriori verifiche sanitarie. Sebbene le condizioni iniziali siano apparse gravi, nessuno dei quattro coinvolti risulta in pericolo di vita.

I Carabinieri hanno eseguito i rilievi tecnici e gestito la circolazione, particolarmente rallentata, fino al completo ripristino del traffico lungo la statale.

