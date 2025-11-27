Santadi, portati in salvo un cane e una capra bloccati a 520m di altitudine

Dalla mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in una complessa operazione di soccorso nel territorio di Santadi, nel Sud Sardegna. Due squadre di specialisti hanno lavorato per liberare un cane e una capra rimasti intrappolati a 520 metri di altitudine, nella zona particolarmente impervia della frazione di “Barrancu Mannu”, vicino all’area archeologica della “Tomba dei Giganti”.

All’intervento hanno partecipato congiuntamente il distaccamento di Carbonia e una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando Centrale di Cagliari. Utilizzando tecniche e attrezzature specifiche per ambienti ostili, i soccorritori sono riusciti a recuperare gli animali, che sono stati restituiti sani e salvi al legittimo proprietario.

A causa della natura impervia dell’area, difficile da raggiungere anche con mezzi fuoristrada, l’operazione si è protratta per diverse ore, concludendosi soltanto nel primo pomeriggio.

