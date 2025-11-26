Cagliari, esplosione in via Sanna: danni all’ingresso di un’abitazione

Paura nella serata di oggi a Cagliari, in via Sanna, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti dopo la segnalazione di una forte esplosione proveniente da un appartamento situato al piano rialzato di un condominio. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco, chiamata a verificare eventuali rischi per i residenti.
Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 19.30 ignoti avrebbero fatto esplodere una presunta bomba carta nei pressi dell’ingresso dell’abitazione. La deflagrazione ha provocato danni agli infissi del palazzo, ma non si registrano feriti, né evacuazioni del condominio.
Le verifiche proseguiranno nelle prossime ore con il supporto degli artificieri del Nucleo Investigativo, incaricati di stabilire con precisione la tipologia dell’ordigno e raccogliere elementi utili all’individuazione dei responsabili.
