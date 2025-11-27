Anomalia volo Cagliari-Milano, Cappellacci: “Dubbi sulla sicurezza dei mezzi”

Il deputato e presidente della Commissione Affari Sociali, Ugo Cappellacci, ha espresso forte preoccupazione per la sicurezza dei voli gestiti dalla compagnia Aeroitalia, a seguito del recente rientro precauzionale del volo Cagliari-Milano. L’esponente politico ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare al Ministro dei Trasporti.

Cappellacci ha evidenziato come il guasto che ha costretto il pilota a tornare all’aeroporto di partenza non sia un evento isolato, ma si inserisca in una serie di problematiche che sollevano dubbi sulla flotta del vettore aereo: “L’anomalia che ha costretto il comandante del volo Cagliari-Milano a un rientro precauzionale verso lo scalo del capoluogo sardo non è un caso isolato, ma solo l’ultimo di una serie di episodi che pongono degli interrogativi sulla sicurezza dei mezzi impiegati dalla compagnia Aeroitalia”.

Il deputato ha poi criticato l’immagine promossa dalla compagnia alla luce dei fatti riportati: “Se fosse confermato il quadro descritto dai presenti ai media, risulterà evidente che le ‘fiammate’ sono incompatibili con il ‘massimo della sicurezza e dei comfort’ vantati dalla compagnia nei suoi comunicati stampa.”

Infine, Cappellacci ha menzionato le incertezze sulla gestione societaria, citando il contenzioso tra i vertici aziendali (“il manager boliviano e il presidente residente a Dubai riportato dai media nazionali”), e ha espresso stupore per l’inerzia della politica locale: “Stupisce che la Giunta regionale non abbia ancora convocato il comitato paritetico per chiedere chiarimenti sull’episodio odierno e su quelli passati.”

