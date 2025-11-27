Arborea, venne derubata all’uscita dalle Poste: ladro restituisce il bottino

L'autore del furto era riuscito a sfilare i 1.500 euro dalla sua borsa, usando come diversivo l'insistente tentativo di venderle delle calze

Si è risolta positivamente la disavventura occorsa a Marcella Obinu, residente ad Arborea, vittima di un furto di 1.500 euro avvenuto all’inizio di ottobre all’esterno dell’ufficio postale del paese. Le indagini condotte dalle forze dell’ordine hanno permesso di identificare il responsabile, che ha successivamente restituito l’intera somma sottratta.

La donna era stata derubata lo scorso 2 ottobre, poco dopo aver prelevato denaro sia in banca che presso l’ufficio postale.

L’autore del furto, con astuzia, era riuscito a sfilare i 1.500 euro dalla sua borsa, usando come diversivo l’insistente tentativo di venderle delle calze, disturbando sia lei che la nipotina che l’accompagnava.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it