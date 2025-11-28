Cagliari, furto aggravato in un negozio di abbigliamento: in manette un 43enne

Durante il fermo, gli agenti hanno perquisito lo zaino dell'uomo, rinvenendo l'indumento rubato: un giubbotto del valore di circa 200 euro

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 43 anni con l’accusa di furto aggravato commesso in un negozio di abbigliamento.

L’operazione è scattata nella giornata di ieri a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura da un addetto di un punto vendita situato in viale Marconi. Il commesso aveva notato un uomo, di nazionalità straniera, prendere un giubbotto dagli scaffali e allontanarsi velocemente senza passare dalla cassa.

La fuga del sospettato si è interrotta poco dopo in viale Meucci, non lontano dal negozio. L’uomo è stato bloccato dai Falchi della Squadra Mobile all’interno di un cortile condominiale, dove aveva tentato di nascondersi per evitare la cattura.

Durante il fermo, gli agenti hanno perquisito lo zaino dell’uomo, rinvenendo l’indumento rubato – un giubbotto del valore di circa 200 euro – privato della placchetta antitaccheggio.

Questa mattina, a conclusione dell’udienza di convalida, il GIP (Giudice per le Indagini Preliminari) ha convalidato l’arresto, ma ha deciso di non applicare alcuna misura cautelare.

