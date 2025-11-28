Scomparsa Rosa Bechere a Olbia, nuovo sopralluogo nella casa degli indagati

Il caso della sessantenne invalida Rosa Bechere, svanita nel novembre 2022, è stato ufficialmente riaperto. La Procura generale della Sardegna ha rilanciato le indagini su un fascicolo che sembrava prossimo all’archiviazione, motivando l’intervento con l’accusa di precedenti lacune investigative.

Su disposizione del Procuratore Luigi Patronaggio e del sostituto Alessandro Bosco, i Carabinieri del reparto territoriale di Olbia, assistiti dal RIS di Cagliari, hanno eseguito ieri sera un nuovo sopralluogo nell’abitazione di Via Pietro Aretino. La casa è occupata da Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, gli attuali indagati per l’omicidio.

L’operazione ha incluso verifiche approfondite anche sulla Fiat Tipo della coppia, un veicolo che finora era stato scarsamente preso in considerazione nelle attività di ricerca. Le attività investigative proseguiranno anche oggi con ulteriori controlli in una casa di campagna situata in località Su Canale, una proprietà già ispezionata durante la fase iniziale dell’inchiesta.

Nonostante il riavvio delle indagini, i due indagati, tramite i loro difensori, continuano a proclamare la propria estraneità ai fatti.

