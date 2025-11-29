Evade dalla comunità terapeutica: rintracciata a Pirri e arrestata

La 53enne, già ai domiciliari per atti persecutori, era evasa il 17 novembre ed è stata rintracciata in un supermercato di Pirri

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Pirri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Cagliari, nei confronti di una 53enne disoccupata del posto, già nota alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna — sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica nell’ambito di un procedimento per atti persecutori — lo scorso 17 novembre si era allontanata senza autorizzazione dalla struttura, facendo perdere le proprie tracce. La fuga aveva fatto scattare immediatamente le ricerche dei Carabinieri, che fin da subito avevano monitorato le possibili aree di transito e informato l’Autorità Giudiziaria della violazione.

Nel frattempo, il Tribunale aveva disposto l’aggravamento della misura cautelare, sostituendo i domiciliari con la custodia in carcere. Proprio durante le attività di ricerca, nella serata di ieri, i militari sono riusciti a individuare la donna all’interno di un supermercato nella zona di via Emanuele Filiberto, ponendo fine al periodo di irreperibilità.

Dopo l’identificazione, la 53enne è stata accompagnata in caserma e, concluse le formalità di rito, trasferita presso la Casa Circondariale di Uta, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

