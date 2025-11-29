Decimomannu, perseguita l’ex compagna: scatta il braccialetto elettronico

Un 44enne, operaio e già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un’ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex compagna, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Decimomannu.

La misura parte dalla querela presentata da una 37enne presso la stessa Stazione, nella quale la donna aveva denunciato l’ex compagno per una serie di comportamenti ritenuti molesti e offensivi. Secondo quanto riferito, gli episodi sarebbero avvenuti durante la loro relazione, terminata alcuni mesi fa. La vittima aveva descritto ai militari una situazione diventata insostenibile, caratterizzata da atteggiamenti denigratori e disturbanti ripetuti nel tempo.

Gli elementi raccolti hanno dato impulso agli accertamenti dell’Arma, subito trasmessi all’Autorità Giudiziaria. Valutata la gravità del quadro, il Giudice ha disposto la misura cautelare, eseguita nella giornata di ieri. L’uomo è stato informato delle prescrizioni impostegli e dell’obbligo di rispettare rigorosamente distanze e divieti stabiliti, a tutela dell’incolumità della donna.

