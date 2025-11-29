Schianto sulla 131, chi è la vittima: addio a Massimo Serrenti

Si chiamava Massimo Serrenti la vittima del tragico incidente avvenuto nella serata del 28 novembre lungo la Statale 131, in direzione Cagliari, all’altezza dello svincolo per San Sperate.

Nel violento impatto tra tre auto, il 40enne, operaio originario di Sanluri, ha perso la vita, mentre gli altri due conducenti hanno riportato soltanto lievi contusioni, al punto da rifiutare il trasporto in ospedale.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente è affidata alla Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre gli occupanti dalle vetture coinvolte. Per Serrenti, però, nonostante i rapidi soccorsi, non c’era più nulla da fare: è morto sul colpo.

