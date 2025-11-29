In Evidenza Schianto sulla 131, chi è la vittima: addio a Massimo Serrenti

Schianto sulla 131, chi è la vittima: addio a Massimo Serrenti

Il 40enne di Sanluri è morto sul colpo nello scontro tra tre auto avvenuto ieri sera nei pressi di San Sperate: feriti gli altri conducenti

Di
Redazione Cagliaripad
-

Si chiamava Massimo Serrenti la vittima del tragico incidente avvenuto nella serata del 28 novembre lungo la Statale 131, in direzione Cagliari, all’altezza dello svincolo per San Sperate.

Nel violento impatto tra tre auto, il 40enne, operaio originario di Sanluri, ha perso la vita, mentre gli altri due conducenti hanno riportato soltanto lievi contusioni, al punto da rifiutare il trasporto in ospedale.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente è affidata alla Polizia Stradale, intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre gli occupanti dalle vetture coinvolte. Per Serrenti, però, nonostante i rapidi soccorsi, non c’era più nulla da fare: è morto sul colpo.

