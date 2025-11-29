Sassari, cane abbandonato e legato al cancello

È stato trovato legato con una catena al cancello in Piazzale Segni, a Sassari, tremante per il freddo e visibilmente spaventato. Un cane è stato salvato questa mattina grazie all’intervento immediato delle Guardie Zoofile Aeopc e della Polizia Locale.

La segnalazione dei passanti è arrivata poco prima delle 8, con gli agenti giunti sul posto che hanno constatato lo stato di abbandono dell’animale e avviato le procedure d’urgenza. Il cane è stato trasferito al canile “Qua la Zampa”, dove ha ricevuto le prime cure e l’assistenza necessaria. I controlli effettuati hanno confermato l’assenza del microchip, dettaglio che ora sarà al centro delle indagini.

Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere presenti nella zona e raccogliendo testimonianze per risalire al responsabile dell’abbandono. Per l’autore del gesto si profila una denuncia per maltrattamento e abbandono di animale.

“Un ringraziamento ai cittadini che hanno segnalato il fatto e alle forze intervenute con rapidità”, hanno scritto sui social le guardie Aeopc.

