Juventus-Cagliari 2-1, il gol di Esposito illude: Yildiz la ribalta

Il Cagliari perde 2-1 all’Allianz Stadium contro una Juventus non straripante, ma di certo con un fenomeno in campo di nome Yildiz. Il turco fa doppietta e affonda i rossoblù, illusi dall’iniziale vantaggio firmato Esposito.

Primi 20 minuti di noia, poi la gara si accende all’improvviso. Kostic sonnecchia e viene aggredito da Palestra, che gli sradica il pallone, strappa fino a fondocampo e serve a rimorchio Esposito per il vantaggio rossoblù. La gioia dura giusto il tempo dell’esultanza, perché la Juventus trova subito il pari con il destro Yildiz, bravo a finalizzare una dormita sarda. La Juve prende in mano la gara e il Cagliari soffre, fin quando i bianconeri trovano il raddoppio nel finale di primo tempo ancora con Yildiz, questa volta servito da Kalulu.

In avvio di secondo tempo subito due grandi occasioni bianconere, una per Conceição e una per Koopmeiners, che spaventano Pisacane: fuori Obert e Liteta, dentro Prati e Idrissi. E proprio dal giovane esterno arriva la prima fiammata rossoblù della ripresa, ma è bravo Perin a opporsi. Poi è di nuovo la Juve a comandare la gara, con il solito Yildiz e un sempre pericoloso Conceição. Pisacane prova le contromosse, ma i sardi non riescono comunque a salire con il baricentro. Nel finale buon affondo di Felici, che calcia di sinistro ma trova attento Perin. La Juve da lì in poi gestisce e porta a casa l’intera posta.

