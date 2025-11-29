Eurallumina, Calderone: “Felice per gli operai, il nostro impegno prosegue”

La ministra del Lavoro, Marina Calderone, commenta la conclusione della protesta che per quasi due settimane ha visto quattro operai dell’Eurallumina presidiare un silo a 40 metri d’altezza.

“Sono felice che i lavoratori di Eurallumina abbiano deciso di scendere dal silo” dice l’esponente del Governo in una nota. “La loro protesta è molto importante per tutto il territorio e la loro odierna scelta ha un grande valore, non solo simbolico. Torneranno dalle loro famiglie e questa è la notizia più bella. Il nostro impegno, come Governo, con tutti i ministeri coinvolti, proseguirà nei prossimi giorni, per una risoluzione della vicenda”.

La decisione è giunta questa mattina durante l’assemblea con lavoratori e sindacati, che hanno ritenuto positive le rassicurazioni fornite ieri dalla ministra, giunta personalmente al presidio per ribadire l’impegno del Governo sulla vertenza. Ora l’attesa è rivolta al tavolo convocato al Mimit per mercoledì 10 dicembre, considerato un passaggio decisivo per il futuro dello stabilimento.

Sulla vicenda interviene anche la senatrice del M5s, Sabrina Licheri, capogruppo in commissione Industria a Palazzo Madama. “È stato emozionante assistere alla discesa dal silo degli operai dopo 12 giorni di protesta a difesa del loro posto di lavoro. La mobilitazione non si ferma: andrà avanti almeno fino al 10 dicembre”.

E conclude: “La Sardegna paga già un prezzo altissimo in termini di crisi industriale. Eurallumina è un’esperienza di eccellenza che non può sparire con un colpo di spugna. Su questo non si transige e si continuerà a lottare al loro fianco per tutelare lavoro e occupazione”.

