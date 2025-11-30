Collu, l’arbitro cagliaritano nella bufera dopo Milan-Lazio: cos’è successo

Il nome di Giuseppe Collu, arbitro cagliaritano designato per il big match di ieri Milan-Lazio, è al centro delle polemiche dopo un finale di gara che ha lasciato dietro di sé rabbia e frustrazione. A infiammare il confronto è stata la decisione dell’arbitro di annullare il rigore inizialmente concesso ai biancocelesti per un tocco di braccio di Pavlovic, scelta revocata dopo il richiamo del Var per un presunto fallo precedente di Marusic sul difensore rossonero.

La Lazio ha reagito con durezza, optando per il silenzio stampa e rifiutando di presentare giocatori o dirigenti davanti ai microfoni. Il messaggio del club è arrivato attraverso i social, dove è stato pubblicato un video dell’episodio incriminato accompagnato da un commento eloquente: “Ci dispiace non andare in sala stampa, questa sera le immagini parlano per noi”.

Ma il caos non ha riguardato soltanto la Lazio. Il finale convulso ha coinvolto anche il Milan, con Massimiliano Allegri espulso al 97′, prima ancora che l’arbitro avesse completato la revisione dell’azione al monitor. L’allenatore rossonero ha protestato con decisione su quanto accaduto in area, incrociando Collu mentre il direttore di gara si stava dirigendo verso il Var. Nel frattempo, un alterco tra Allegri e Mauro Ianni, vice di Sarri, ha acceso ulteriormente gli animi, con qualche spinta e l’intervento dei giocatori a separare i due. Collu, trovandosi a gestire una situazione sempre più tesa, ha deciso di espellere anche Ianni.

Solo al 100′ l’arbitro è riuscito finalmente a visionare l’azione incriminata, confermando la decisione di non assegnare il calcio di rigore alla Lazio. Nel dopo partita Allegri ha provato a ridimensionare il suo intervento, sostenendo di non aver insultato Collu e di essersi limitato a una battuta legata a un precedente arbitrale in una gara con la Cremonese.

Il match, terminato con la vittoria del Milan per 1-0, lascia dunque sul campo una lunga scia di polemiche che promettono di far discutere ancora a lungo.

