Antonietta Corriga, la prima donna Vigile del fuoco in Sardegna saluta il servizio

Entrare nei Vigili del fuoco, per lei, era una sfida. Una sfida nata il giorno in cui qualcuno le disse che quello “era un ambiente maschile”. Antonietta Corriga non solo ha accettato quella sfida, ma l’ha vinta, diventando la prima donna del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in Sardegna.

Dopo 28 anni di servizio, migliaia di interventi e una carriera che l’ha vista partire da Lodi, passare per Sassari e arrivare finalmente a Oristano, Antonietta saluta il servizio operativo. Quando indossò per la prima volta la divisa, nel 1997, le donne nel Corpo erano pochissime.

Nel settore Nbcr, ovvero rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico, ha operato con dedizione, trasformando un lavoro impegnativo in una vera missione al servizio della popolazione.

Alla Caserma di via Zara, a Oristano, colleghi e colleghe l’hanno salutata il 29 novembre con affetto, stima e riconoscenza, a pochi giorni dalla ricorrenza di Santa Barbara, patrona dei Vigili del fuoco. “Qui siamo una famiglia”, ripete spesso Antonietta. Una famiglia che oggi la abbraccia e la ringrazia per un percorso che resterà nella storia.

