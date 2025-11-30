Furtei, attrezzi agricoli rubati: denunciato un 24enne

Si è conclusa con una denuncia a piede libero l’indagine avviata lo scorso ottobre dai Carabinieri della Stazione di Furtei, che hanno identificato il presunto responsabile del furto di attrezzatura agricola ai danni di un pensionato del paese. A finire nei guai è un pizzaiolo 24enne residente nello stesso comune, ritenuto coinvolto nella sottrazione di vari strumenti da lavoro appartenenti a un uomo di 65 anni.

Le verifiche sono partite dalla denuncia del pensionato, che aveva segnalato la scomparsa di diversi attrezzi dalla sua proprietà. I militari, raccolta la querela, hanno avviato una serie di accertamenti che li hanno condotti fino all’abitazione del giovane. Nel corso del sopralluogo, è stata rinvenuta l’intera attrezzatura descritta nella denuncia, immediatamente riconosciuta dal legittimo proprietario e restituita.

Ricostruita la dinamica dei fatti, il 24enne è stato convocato presso la Stazione dell’Arma e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari, informata dell’esito delle indagini.

