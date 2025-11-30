Violenza di gruppo nel carcere minorile, arrestato a Ortacesus: sconterà 8 anni

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Senorbì, con il supporto dei colleghi di Barrali, hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari nei confronti di un 26enne residente in una comunità locale.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, era destinatario di un provvedimento restrittivo legato a una condanna per una violenza sessuale di gruppo avvenuta nel giugno 2016 all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni di Quartucciu. Dopo essere stato rintracciato, il giovane è stato messo in sicurezza dai militari e accompagnato in caserma per le formalità di rito.

Completate le procedure, il 26enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, dove dovrà scontare la pena residua di 8 anni, 3 mesi e 4 giorni di reclusione.

