Incidente mortale sulla provinciale Tortolì–Villagrande: tre vittime

Tragedia sulla strada provinciale 27, nel tratto che collega Tortolì a Villagrande Strisaili. Le squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sono intervenute intorno alle 11.15, sulla strada provinciale 27, per un gravissimo incidente che ha coinvolto una Volkswagen Golf 4, diretta verso Tortolì. L’auto è uscita improvvisamente dalla carreggiata per cause ancora in fase di accertamento, ribaltandosi e precipitando per circa dieci metri sotto il ponte S’Othai.

Sul posto sono state inviate le squadre dei distaccamenti di Lanusei e Tortolì, gli specialisti Saf e Sfa provenienti dalla sede centrale di Nuoro e i sommozzatori trasportati dall’elicottero del Reparto Volo Sardegna dei Vigili del Fuoco. All’arrivo, i soccorritori hanno lavorato senza sosta per individuare gli occupanti del veicolo, finito adagiato nel corso d’acqua, e procedere al loro recupero.

Per i tre uomini a bordo, tutti di nazionalità egiziana e di età compresa tra i 33 e i 36 anni, non c’è stato però nulla da fare. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre le vittime dalla vettura. La strada provinciale resta al momento chiusa al traffico, mentre i Carabinieri sono sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

