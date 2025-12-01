Incidente a Sassari, auto contro pullman di boyscout: grave un anziano

L’utilitaria finisce contro un bus con a bordo un gruppo di boyscout e il pensionato alla guida è stato trasportato in ospedale

Paura nel pomeriggio di ieri a Sassari, nella zona di La Landrigga, dove un’auto si è schiantata contro un pullman per cause ancora da chiarire. Alla guida dell’utilitaria c’era un uomo di 77 anni, che ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Nell’impatto, particolarmente violento, i Vigili del fuoco sono intervenuti per collaborare con il personale del 118 nelle delicate operazioni di estrazione e soccorso del ferito. Sul pullman viaggiava un gruppo di boyscout: nessuno di loro è rimasto ferito.

La Polizia stradale è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare le cause che hanno portato il 77enne a perdere il controllo del veicolo finendo contro il bus.

