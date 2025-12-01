Corsa per salvare una neonata, volo d’urgenza Cagliari-Milano

Si è concluso nel primo pomeriggio di domenica 30 novembre il delicato trasporto sanitario d’urgenza che ha permesso a una neonata di appena un mese di lasciare Cagliari per essere ricoverata a Milano. La piccola, in condizioni critiche, è stata trasferita grazie a un Gulfstream G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato da Ciampino e attivato per questa missione salva-vita.

Il volo, autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato richiesto dalla Prefettura di Cagliari e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea di Milano, l’organo che gestisce gli equipaggi in allerta per i trasporti di pazienti in imminente pericolo di vita.

L’aereo è decollato da Cagliari-Elmas nel primo pomeriggio, raggiungendo Milano-Linate in circa un’ora. Una volta atterrata, la neonata è stata immediatamente affidata ai sanitari dell’Irccs Policlinico San Donato, dove è stata presa in carico per le cure necessarie.

