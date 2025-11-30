Evasione, furto e indebito utilizzo di carte di credito: arrestato a Muravera

È stato rintracciato nella serata di ieri dai Carabinieri della Stazione di Muravera un 44enne disoccupato del posto, arrestato in esecuzione di un’ordinanza per l’espiazione di una pena detentiva ormai definitiva, emessa dal Tribunale di Cagliari.

L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato localizzato nella sua abitazione e condotto in caserma per le formalità di rito. Il provvedimento riguarda un cumulo di pene concorrenti legate a diversi reati commessi negli anni: evasione, furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. Per tali fatti l’uomo risulta condannato in vari procedimenti e dovrà scontare una pena residua pari a 1 anno, 7 mesi e 27 giorni di reclusione.

Al termine delle procedure, il 44enne è stato trasferito alla Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, su disposizione dell’Autorità giudiziaria.

