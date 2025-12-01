Elmas, in aeroporto con 63 ovuli di cocaina nel corpo: arrestata

Una 33enne nigeriana residente nel modenese è stata arrestata nella notte dai Carabinieri della Compagnia di Cagliari, con il supporto della Polizia di Frontiera Aerea, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La donna, appena atterrata all’aeroporto di Cagliari-Elmas, è stata fermata durante un controllo mirato. I sospetti dei militari hanno portato a una perquisizione personale e poi ad accertamenti sanitari, dai quali sono emersi 63 ovuli ingeriti, contenenti circa 800 grammi di cocaina.

Terminate le procedure, la 33enne è stata trasferita al carcere “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

