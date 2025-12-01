Zecchino d’Oro 2025, trionfa il testo sardo di don Marruncheddu

È firmato da un autore sardo il brano vincitore della 68ª edizione dello Zecchino d’Oro. “Ci pensa il vento”, scritto da don Francesco Marruncheddu, parroco della chiesa di San Giovanni Bosco a Sassari, si è aggiudicato il primo posto nell’edizione 2025 della manifestazione canora dedicata ai bambini. A interpretarlo è stata la giovanissima Emma Dakoli, 9 anni, di Monza, che ha conquistato pubblico e giuria.

La Sardegna festeggia anche un altro risultato importante: “Disco”, cantata da Ambra Cau, 5 anni, originaria di Capoterra, si è classificata al quarto posto, confermando la qualità delle proposte provenienti dall’Isola.

La finale, in diretta dall’Antoniano di Bologna e trasmessa su Rai1 e RaiPlay, è stata condotta da Carlo Conti, direttore artistico dell’evento. In gara 14 brani interpretati da 20 piccoli cantanti accompagnati dal Piccolo Coro diretto da Margherita Gamberin.

