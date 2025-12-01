Cagliari, prima città nel Mezzogiorno per qualità della vita

Cagliari si conferma la città del Mezzogiorno con la migliore qualità della vita secondo la classifica del Sole 24 Ore sulle province italiane, pubblicata oggi. Il capoluogo sardo si posiziona al 39esimo posto a livello nazionale, guadagnando 5 posizioni rispetto all’anno scorso, e precede tutte le altre province dell’isola.

Tra queste, Oristano si colloca al 72esimo posto, Sassari al 74esimo e Nuoro al 78esimo, registrando comunque miglioramenti rispetto all’edizione precedente. Non solo, Oristano ottiene un primato nazionale, confermandosi come il territorio più sicuro d’Italia, davanti a Sondrio e Agrigento.

La classifica si basa su sei categorie principali: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia, società e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero. Le città metropolitane mostrano un miglioramento diffuso rispetto al 2024: Bari e Catania sono le uniche in calo, mentre Firenze e Messina restano stabili.

Tra le grandi città, Roma segna la maggiore risalita, avanzando di 13 posizioni fino al 46esimo posto, seguita da Genova (+11, 43esima). Milano torna in top ten, all’ottavo posto, grazie a un miglioramento di quattro posizioni, mentre Bologna sale di cinque posizioni tra le prime dieci. Torino registra un lieve progresso, salendo di un gradino fino al 57esimo posto.

Tra le città del Mezzogiorno e delle isole, Cagliari guida la classifica, seguita da Bari (67esima, in calo di due posizioni), Messina (91esima), Catania (96esima, in discesa di 13 posizioni), Palermo (97esima), Napoli (104esima) e Reggio Calabria, che si conferma ultima per il secondo anno consecutivo.

