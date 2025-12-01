Monserrato, le luminarie “a banana” scatenano l’ironia sui social

Dopo i panda a Quartu Sant’Elena, anche Monserrato ha i suoi addobbi di Natali virali. Sui social stanno facendo discutere le nuove luminarie installate dal Comune sui lampioni, che a un primo sguardo appaiono a forma di banana.

Sul gruppo “La voce di Monserrato” è scattata una tempesta di commenti e battute, tra chi la mette sul ridere e chi invece si dice infastidito da tanto cattivo gusto. “Bruttissime, non c’entrano niente con il Natale” scrive qualcuno del partito degli indignati. “Erano finiti i grappoli d’uva e quindi hanno messo le banane” scherza invece qualche altro che la mette sull’ironia. E ancora: “Secondo me essendo banane a Natale erano inevitabilmente scontate”.

Tra critiche e doppi sensi, le “banane” apparse sulle vie di Monserrato hanno per lo meno raggiunto un obiettivo che mette d’accordo tutto: di sicuro non sono passate inosservate.

