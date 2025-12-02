Deiola premiato al Gran Galà del Calcio: suo il gol dell’anno

Alessandro Deiola firma il gol più bello della Serie A 2024/25. Il centrocampista del Cagliari è stato premiato a Milano durante il Gran Galà del Calcio, la cerimonia organizzata annualmente dall’Associazione Italiana Calciatori per celebrare i protagonisti della stagione precedente.

Il riconoscimento è arrivato per la prodezza messa a segno lo scorso 18 maggio all’Unipol Domus contro il Venezia: una manovra corale rifinita da un destro a giro che si è infilato all’incrocio dei pali. A decretare la vittoria sono stati proprio i supporter, che sui canali web del Galà hanno espresso oltre 30 mila voti.

La rete di Deiola, selezionata dalla redazione sportiva della rivista Undici, ha scritto una pagina inedita: per la prima volta il “Gol dell’Anno AIC”, istituito nel 2004, viene assegnato a un calciatore del Cagliari. Un albo d’oro prestigioso, che aggiunge Deiola a una lista di campioni come Totti, Ibrahimović, Shevchenko, Quagliarella, Theo Hernández, Kvaratskhelia e molti altri.

Sul palco, durante la diretta di Sky Sport, Deiola ha raccontato l’emozione legata a quel momento: “In questo gol c’è tutto il bello del calcio” ha affermato. “La sintonia con i compagni, il divertimento nel giocare il pallone. Rivedendolo insieme, ci siamo accorti di aver fatto davvero qualcosa di speciale. Ringrazio la squadra, l’organizzazione del premio e i tifosi che hanno votato”.

La prodezza del centrocampista rossoblù non si ferma però al trionfo italiano. Il gol è infatti in corsa anche per il Puskás Award, il prestigioso premio Fifa assegnato alla rete più bella dell’anno a livello mondiale. È l’unica candidata in rappresentanza dell’Italia, selezionata tra undici finaliste. La scelta finale verrà determinata per metà dai voti dei tifosi e per metà dal giudizio di una giuria di Fifa Legends. Le votazioni resteranno aperte fino al 3 dicembre sul sito ufficiale della Fifa.

