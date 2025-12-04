X Factor 2025, oggi la finale: EroCaddeo canterà “L’emozione non ha voce”

L’edizione di X Factor 2025 decreterà nella serata di oggi il nuovo vincitore del talent show. Tra i finalisti anche EroCaddeo, artista sardo originario di Sinnai che proverà a portare la vittoria per la prima volta sull’Isola.
EroCaddeo, seguito da Achille Lauro, si esibirà cantando il singolo “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano che, secondo Lauro, esalterebbe a pieno le qualità di Caddeo.
La finale andrà in scena questa sera a Napoli, in piazza del Plebiscito, dove l’icona della musica italiana Laura Pausini incoronerà il nuovo vincitore.
