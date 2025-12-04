Notizie Musica e Spettacolo X Factor 2025, oggi la finale: EroCaddeo canterà “L’emozione non ha voce”

X Factor 2025, oggi la finale: EroCaddeo canterà “L’emozione non ha voce”

L'artista di Sinnai si esibirà sulle note di Adriano Celentano provando a portare la vittoria per la prima volta in Sardegna

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: X Factor Italia

L’edizione di X Factor 2025 decreterà nella serata di oggi il nuovo vincitore del talent show. Tra i finalisti anche EroCaddeo, artista sardo originario di Sinnai che proverà a portare la vittoria per la prima volta sull’Isola.

EroCaddeo, seguito da Achille Lauro, si esibirà cantando il singolo “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano che, secondo Lauro, esalterebbe a pieno le qualità di Caddeo.

La finale andrà in scena questa sera a Napoli, in piazza del Plebiscito, dove l’icona della musica italiana Laura Pausini incoronerà il nuovo vincitore.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE