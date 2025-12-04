Musei, in macchina con oltre 20gr di cocaina: 20enne in manette

Il giovane è stato trovato in possesso di 21,5 grammi di cocaina e di 230 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Iglesias hanno eseguito l’arresto di un giovane pastore di 20 anni, residente in città, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione è scaturita da un normale controllo del territorio. I Carabinieri, impegnati in un pattugliamento d’iniziativa lungo Via Domusnovas, hanno fermato il giovane alla guida di un’utilitaria. L’eccessivo nervosismo manifestato dal ragazzo e la fretta nel voler concludere l’ispezione hanno destato i sospetti dei militari, portandoli ad approfondire la verifica.

Durante l’accertamento, il ventenne è stato trovato in possesso di 21,5 grammi di cocaina e di 230 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, circostanze ritenute indicative dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione effettuata nell’abitazione dell’arrestato ha permesso di rinvenire anche una bilancia di precisione, completando così il quadro indiziario.

Una volta ricostruita l’intera vicenda, le armi che il giovane deteneva regolarmente, insieme al relativo titolo autorizzativo, sono state ritirate. L’uomo è stato successivamente accompagnato in caserma per le formalità di rito e, al termine, è stato tradotto presso la propria residenza in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

