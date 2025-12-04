Eccellenza chirurgica a Cagliari, Policlinico protagonista in diretta mondiale

La sala operatoria del Policlinico Duilio Casula di Cagliari è finita al centro dell’attenzione internazionale grazie alla partecipazione alla 36ª edizione del Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente di Roma, uno degli appuntamenti più prestigiosi del settore. In occasione dell’evento, che ha riunito un centinaio di chirurghi da tutto il mondo con oltre 150 interventi eseguiti in diretta, il professor Pietro Giorgio Calò ha guidato due operazioni trasmesse in streaming globale.

Il direttore della Chirurgia Generale dell’Aou di Cagliari e della scuola di specializzazione in Chirurgia generale dell’Università di Cagliari ha eseguito due tiroidectomie totali con neuromonitoraggio del nervo ricorrente. Gli interventi, particolarmente complessi, hanno riguardato un paziente affetto da ipertiroidismo grave non compensato e un altro con un sospetto carcinoma tiroideo associato a un voluminoso gozzo. Le operazioni sono state condotte con l’ausilio di avanzate tecnologie di emostasi a ultrasuoni e radiofrequenza.

Il congresso ha registrato numeri eccezionali, come sottolinea lo stesso Calò: “La presenza in sala è stata di circa 1.400 partecipanti e la straordinaria risposta online, con oltre 4mila chirurghi collegati dall’Italia e un seguito internazionale senza precedenti, testimoniano il valore dell’evento. Solo dalla Cina, il congresso ha superato i 3 milioni di accessi, un dato che conferma l’impatto globale dell’iniziativa”.

Questa edizione ha celebrato i quarant’anni del congresso, nato nel 1985 e divenuto nel tempo un punto di riferimento per la formazione chirurgica.

