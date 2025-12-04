Ztl a Cagliari, centrodestra all’attacco: “Regolamento poco chiaro”

Si infiamma il dibattito sul nuovo regolamento della Zona a Traffico Limitato di Cagliari, che per la prima volta estende le restrizioni anche in zona Poetto. L’opposizione in Consiglio comunale considera il provvedimento troppo debole sotto il profilo tecnico, nonché poco partecipativo.

Secondo Roberto Mura, consigliere di Alleanza Sardegna, “il nuovo regolamento Ztl presenta criticità troppo rilevanti per poter essere condiviso”. In primis c’è il “coinvolgimento insufficiente di residenti, comitati e attività produttive, che avrebbero meritato un confronto puntuale su modifiche così rilevanti”, ma anche un “testo ancora poco leggibile, che rischia di creare incertezze invece di semplificare l’accesso”.

Non solo, per Mura non vi è “nessuna soluzione al problema dei controlli in uscita dai varchi, criticità nota e tuttora irrisolta”. Poi una nota sulle “deleghe eccessive alla Giunta, che potrà modificare tariffe, orari e delimitazioni senza un passaggio in Consiglio, indebolendo trasparenza e ruolo dell’assemblea”.

Le segnalazioni raccolte da residenti e commercianti sembrano confermare, per l’opposizione, la necessità di un ulteriore approfondimento. “Fino a pochi istanti prima del voto abbiamo continuato a chiedere un rinvio della delibera per favorire un maggior coinvolgimento: la Giunta Zedda si è chiusa in se stessa è ha voluto approvare il regolamento a colpi di maggioranza”.

Tra le poche misure accolte positivamente figura l’estensione del pass per l’accompagnamento degli studenti, che potrà essere utilizzato anche da un secondo accompagnatore e collegato a tre targhe, non attivabili contemporaneamente. “Un passo avanti utile, ma non sufficiente a compensare le criticità complessive del regolamento” conclude Mura.

