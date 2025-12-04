Grave incidente nell’Oristanese, interviene l’elisoccorso

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in località S’arenarzu. Un conducente elitrasportato al Brotzu, l’altro ricoverato a Oristano.

Intervento d’emergenza quest’oggi poco dopo le 13 sulla sp23, in località S’Arenarzu, dove due vetture si sono scontrate violentemente. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta ha raggiunto rapidamente il punto dell’incidente, mettendo in sicurezza l’area e collaborando con il personale sanitario per estrarre gli occupanti dalle lamiere.

Uno dei conducenti, in condizioni più critiche, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari. L’altro è stato accompagnato all’ospedale di Oristano per le cure del caso.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it