Sarroch piange Massimo Massa, morto a una settimana dal grave incidente

La battaglia di Massimo Massa si è conclusa ieri mattina nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Il 49enne di Sarroch era rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto il 27 novembre nella zona industriale di Macchiareddu, vicino ad Assemini.

Secondo la ricostruzione, l’uomo stava tornando a casa quando, nel tardo pomeriggio, ha perso il controllo della vettura lungo la strada Consortile. Il mezzo si è capovolto più volte, mostrando subito una situazione gravissima. Alcuni automobilisti di passaggio si sono fermati per prestare i primi soccorsi, seguiti dall’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118.

Massa era stato trasferito d’urgenza al Brotzu, dove è rimasto per giorni in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere nelle scorse ore.

