Siniscola, a fuoco un ufficio nella notte

Le fiamme sono state domate prima che si propagassero all’intero edificio, dalle prime verifiche non si esclude l’origine dolosa

Incendio questa notte a Siniscola. La squadra 9A dei Vigili del fuoco del distaccamento locale è intervenuta a partire dalle ore 23.46 in via Nuoro per il rogo sviluppatosi all’interno di un ufficio.

L’intervento rapido dei Vigili del fuoco ha impedito che le fiamme coinvolgessero l’intero stabile, limitando così i danni e mettendo rapidamente in sicurezza l’area. Dopo lo spegnimento dell’incendio, la squadra ha effettuato i primi rilievi tecnici.

Dalle verifiche iniziali non si esclude la possibilità di un’origine dolosa del rogo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Budoni per le indagini di competenza.

