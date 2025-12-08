Lite Folorunsho-Hermoso, il rossoblù si scusa: “L’adrenalina ha prevalso”

"Solo dopo la partita ho rivisto le immagini di quanto successo: non posso che chiedere scusa", ha dichiarato Folorunsho

Il match tra Cagliari e Roma si è concluso in un clima di forte nervosismo, culminato in un acceso scontro verbale in campo tra il giocatore rossoblù Folorunsho e il giallorosso Hermoso. L’episodio, rapidamente diventato virale sui social media, ha acceso il dibattito nel dopo partita.

La miccia è stata innescata da un rigore reclamato dal Cagliari, non concesso dall’arbitro. Nella mischia successiva, Folorunsho e Hermoso si sono confrontati in modo ravvicinato. Sebbene Folorunsho abbia inizialmente tentato di celare le parole coprendo la bocca, i video che circolano in rete sembrano mostrare un labiale inequivocabile al momento dell’allontanamento, contenente gravi insulti diretti all’avversario e persino alla madre dello spagnolo.

L’arbitro ha sedato la rissa ammonendo entrambi i giocatori. Un ulteriore momento di tensione si è verificato poco dopo: Palestra ha messo fuori il pallone per consentire i soccorsi a un compagno, ma Hermoso ha intercettato la sfera prima che uscisse, scatenando la reazione furiosa dei giocatori rossoblù che lo hanno circondato.

A fine gara il centrocampista del Cagliari ha voluto chiedere pubblicamente scusa per quanto accaduto: “Solo dopo la partita ho rivisto le immagini di quanto successo: non posso che chiedere scusa. In campo l’adrenalina ha preso il sopravvento: era un momento delicato e ad un’offesa ho risposto con un’altra. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it