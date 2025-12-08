Rissa tra donne nel centro di Cagliari: convalidato solo un arresto

Le tre donne di 22, 26 e 35 anni sono state inizialmente accusate di rissa e resistenza a pubblico ufficiale

Una violenta nottata ha interessato il centro di Cagliari. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto, in un primo momento, tre donne di nazionalità straniera, di 22, 26 e 35 anni, tutte residenti nell’area cagliaritana. Le tre sono state formalmente accusate di rissa e resistenza a pubblico ufficiale.

Stando alla ricostruzione fornita dalle forze dell’ordine, le donne sono state sorprese mentre si stavano scontrando e litigando in strada, apparentemente in stato di alterazione alcolica. Durante il tentativo di sedare il tumulto, una delle arrestate ha opposto resistenza, aggredendo fisicamente i militari con calci, sputi e spintonamenti.

A seguito dell’udienza tenutasi successivamente, il Giudice non ha convalidato l’arresto per rissa per due delle tre donne coinvolte nell’episodio di violenza. Per queste due, la posizione processuale è stata derubricata a deferimento in stato di libertà.

Diversa la sorte della terza donna: il suo arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale è stato convalidato. Tuttavia, l’Autorità Giudiziaria ha ritenuto di non applicare alcuna misura cautelare restrittiva nei suoi confronti.

