Armi illegali nelle campagne di Gonnosfanadiga: arrestato un 57enne

Il controllo dei Carabinieri durante l’apertura della giornata venatoria ha portato al sequestro di un fucile non denunciato e munizioni

I Carabinieri di Gonnosfanadiga hanno arrestato un uomo di 57 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, nell’ambito di un servizio mirato nelle campagne in occasione dell’apertura della giornata venatoria.

Durante un controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di una doppietta calibro 16 mai denunciata e senza alcun titolo valido per porto e detenzione dell’arma. Con lui anche un coltello a serramanico di oltre 20 centimetri. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di scoprire quasi 90 cartucce tra pallini e pallettoni, tutto materiale poi sequestrato insieme al fucile.

Terminate le formalità, il 57enne è stato trasferito nella sua abitazione e posto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida prevista domani con rito direttissimo davanti all’Autorità giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it