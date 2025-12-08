Muravera, donna ustionata: l’uso di liquido infiammabile la possibile causa

Potrebbe essere stato l’utilizzo di liquido infiammabile, forse per favorire l’accensione del camino, la causa del grave incidente domestico avvenuto a Muravera.

Una donna di 43 anni è infatti ricoverata in condizioni critiche al Centro ustionati di Sassari dopo una fiammata generata durante il tentativo di accendere il caminetto. La vittima ha riportato ustioni estese al volto e al torace ed è stata trasferita in codice rosso. Le sue condizioni restano gravi.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, affiancata dall’elisoccorso partito da Olbia, che ha trasportato la donna nel reparto specializzato dell’ospedale di Sassari.

