Cagliari, Idrissi: “Con la Roma grande vittoria, adrenalina sotto la Nord”

Al termine dell’allenamento a porte aperte di oggi, Riyad Idrissi ha analizzato il momento del Cagliari e il proprio percorso personale, galvanizzato dal successo sulla Roma e dalle sensazioni positive che accompagnano la preparazione in vista della trasferta di Bergamo.

Il giovane difensore ha parlato di un gruppo “sereno, consapevole e concentrato”, capace di trasformare una vittoria in un’iniezione di energia e convinzione. “La vittoria con la Roma ci ha dato tanta fiducia, non perché prima non ci fosse, ma sicuramente una vittoria ti dà ulteriore serenità”.

Idrissi ha raccontato anche le emozioni del suo debutto in Serie A, un traguardo costruito con umiltà e lavoro dopo una sola stagione nel professionismo. “Sto bene, sono contento e cerco di farmi trovare pronto, di fare esperienza e portare il mio contributo da giovane che ha alle spalle solo una stagione nel professionismo”. Ha poi definito il settore giovanile del Cagliari “una famiglia vera”, un ambiente che lo ha fatto crescere tanto da renderlo pronto a cogliere le indicazioni di mister Pisacane, “meticoloso nei dettagli e molto attento ai giovani, soprattutto a noi difensori”.

Guardando alla sfida con l’Atalanta, Idrissi ha ribadito come nelle prestazioni con Napoli e Roma “si è visto qualcosa in più a livello di sacrificio e attenzione su ogni aspetto. Portare ai rigori i campioni d’Italia e battere la Roma ci dà enorme fiducia”. Poi su un curioso episodio: l’esultanza dopo un intervento difensivo contro la Roma. “Una scarica di adrenalina, ho esultato quasi come se avessi fatto un gol, era un momento importante sotto la Curva Nord, in quelle fasi ti giochi tutto”.

Infine, uno sguardo alla Nazionale Under 21, dove Idrissi sta vivendo un percorso ricco di stimoli sotto la guida di mister Baldini, definito “un grande allenatore ma soprattutto una grande persona”.

