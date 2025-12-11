La Dinamo cade contro l’Aliaga Petkimspor, 72 a 76 nella Europe Cup

Nonostante una prestazione combattuta, gli uomini di coach Mrsic hanno dovuto cedere nel finale contro la squadra turca

Inizia in salita la seconda fase della Europe Cup per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Ieri sera, al PalaSerradimigni, la squadra sarda è stata sconfitta dai turchi dell’Aliaga Petkimspor con il punteggio finale di 72–76.

Nonostante una prestazione combattuta, gli uomini di coach Mrsic hanno dovuto cedere nel finale. Dopo un avvio decisamente negativo, la Dinamo aveva mostrato carattere, recuperando uno svantaggio iniziale di 12 punti e riuscendo persino a portarsi in vantaggio.

Tuttavia, nell’ultimo quarto, gli ospiti turchi hanno imposto la loro migliore condizione fisica e superiorità atletica, assicurandosi la vittoria e infliggendo ai sassaresi una battuta d’arresto all’inizio di questa nuova fase della competizione.

