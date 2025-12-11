Allarme all’aeroporto di Alghero, spruzzato spray urticante: sala partenze evacuata

I passeggeri in attesa di imbarcarsi hanno manifestato improvvisamente sintomi come tosse e lacrimazione

Mattinata di allarme e disagi all’aeroporto di Alghero-Fertilia. I passeggeri in attesa di imbarcarsi hanno manifestato improvvisamente sintomi come tosse e lacrimazione, apparentemente scatenati dalla diffusione nell’aria di uno spray urticante da parte di ignoti.

Il personale della Sogeaal, la società che gestisce lo scalo, è intervenuto tempestivamente, aprendo le uscite e facendo evacuare tutti i presenti all’esterno. I viaggiatori sono stati successivamente trasferiti nell’area dei controlli di sicurezza.

Attualmente, la sala partenze rimane chiusa e isolata in attesa delle necessarie operazioni di bonifica e ripristino della sicurezza ambientale. L’unico volo programmato per la mattinata, il collegamento per Roma Fiumicino previsto per le 11:15, subirà di conseguenza dei ritardi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it