Controlli nel Sarrabus, segnalazioni per uso di droga e sequestro di veicoli

Sono stati identificati tre giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti (marijuana e cocaina) per uso personale

Nel corso della notte, un’articolata operazione di controllo del territorio, disposta dal Comando Provinciale di Cagliari e mirata a incrementare la sicurezza, è stata condotta dalle Stazioni Carabinieri di San Vito, Villaputzu e Muravera, con il supporto dell’Aliquota Operativa del Nucleo Radiomobile della Compagnia di San Vito.

Le verifiche effettuate nei vari centri del Sarrabus hanno portato all’identificazione di tre giovani, tutti già noti alle Forze dell’Ordine, trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale.

Nello specifico: un 36enne, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, è stato fermato a San Vito con una dose di cocaina; un 23enne domiciliato nel Nord Sardegna è stato controllato a Villaputzu con una piccola quantità di marijuana; e un coetaneo proveniente dal Nuorese è stato intercettato a Muravera, dove deteneva ulteriore marijuana. Tutti e tre i soggetti sono stati segnalati alla Prefettura come previsto dalle disposizioni amministrative vigenti.

L’operazione coordinata ha incluso il controllo di diverse decine di veicoli e l’identificazione di altrettante persone. Inoltre, le forze dell’ordine hanno elevato numerose contravvenzioni per gravi violazioni del Codice della Strada, per un importo totale che supera i 1.500 euro, e hanno proceduto al sequestro amministrativo di un veicolo.

