Cagliari, dipendenti non sottoposti a visite mediche: titolare 50enne denunciato

Questa grave violazione ha comportato la contestazione di illeciti penali e l'applicazione di sanzioni superiori a 1.400€

Un’articolata ispezione condotta dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Cagliari si è conclusa con il deferimento in stato di libertà di un 50enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. L’uomo, amministratore unico di un’azienda metalmeccanica con sede operativa nel Sulcis, è ritenuto responsabile di non aver sottoposto i propri dipendenti alle visite mediche di sorveglianza sanitaria obbligatorie entro i termini stabiliti dalla legge.

Gli accertamenti ispettivi hanno evidenziato che l’amministratore avrebbe sistematicamente omesso di adempiere agli obblighi fondamentali relativi alla tutela della salute nei luoghi di lavoro. Questa grave violazione ha comportato la contestazione di illeciti penali e l’applicazione di sanzioni pecuniarie per un ammontare complessivo superiore a 1.400 euro.

Gli esiti completi dell’attività ispettiva sono stati trasmessi dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Cagliari all’Autorità Giudiziaria per le valutazioni e i provvedimenti di competenza.

