Passaggio della Fiamma Olimpica a Cagliari, modifiche nella viabilità

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano-Cortina 2026, atteso a Cagliari per domenica 14 dicembre, il Comune ha emesso l’ordinanza dirigenziale n. 3216/2025 per regolamentare la circolazione e assicurare lo svolgimento sicuro dell’evento.

Di conseguenza, per l’intera giornata di domenica, dalle ore 8:00 alle 20:00, saranno attive specifiche restrizioni al traffico. In Via Roma, lungo il lato portici, sarà istituito il divieto assoluto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati; le uniche eccezioni saranno i veicoli a supporto della manifestazione e i mezzi addetti alla raccolta dei rifiuti.

Simili misure interesseranno anche altre arterie cittadine. In Viale Diaz, nel tratto compreso tra Piazza Scopigno e Via Catania, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato destro, eccetto per i mezzi autorizzati all’evento. Analoga prescrizione sarà applicata in Via Rockefeller, tra Via Pessagno e Via Rolando, dove il divieto di sosta con rimozione forzata sarà valido sul lato destro, sempre con eccezione per i veicoli di servizio della manifestazione. Tali disposizioni mirano a salvaguardare l’incolumità di tutti i partecipanti e dei cittadini, prevenendo interferenze con il flusso veicolare ordinario.

