Trasporti aerei, Deidda: “Chiediamo alle compagnie uno sforzo sui prezzi dei voli”

Un significativo incontro di confronto si è tenuto ieri presso la Camera dei Deputati, riunendo i vertici delle principali compagnie aeree operanti in Italia (COA Italiano, ITA, Air Dolomiti, Neos, Aeroitalia, Sky Alps) con rappresentanti istituzionali di alto livello. Hanno partecipato il Vice Ministro Rixi, l’ENAC con il direttore d’Orsogna, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e l’Agenzia per la Cybersicurezza.

Il dibattito è stato aperto e diretto. Da una parte, le compagnie hanno sollecitato l’Esecutivo e le Istituzioni per ottenere sostegno sui temi cruciali della cybersicurezza e della transizione digitale e ambientale. Dall’altra, Salvatore Deidda, deputato e Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera, ha espresso richieste precise.

Salvatore Deidda, deputato e Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati dichiara: “Sappiamo bene le difficoltà che le compagnie stanno vivendo con il problema motori e nuovi velivoli e il problema del Saf, siamo disponibili a venire loro incontro ma chiediamo loro uno sforzo per autoregolamentarsi, abbassare i prezzi e aprire nuovi collegamenti, venendo incontro alle richieste degli utenti, lavoratori, studenti, pendolari'”.

Deidda ha in particolare chiesto un forte impegno per contenere i prezzi dei biglietti e per potenziare le connessioni a corto raggio e i voli interni, specialmente per le Isole (come la Sardegna), Genova e la Puglia. Il deputato ha infine anticipato che un evento simile, questa volta organizzato a Cagliari, si terrà a gennaio e vedrà il coinvolgimento di altre compagnie aeree aderenti ad Aicalf, tra cui Ryanair, EasyJet e Volotea.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it