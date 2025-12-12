Carbonia, serie di reati tra il 2021 e il 2022: ordine di carcerazione per un 39enne

L'uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, furto con destrezza, guida sotto effetto di stupefacenti e il grave reato di atti persecutori

I Carabinieri della Stazione di Carbonia hanno proceduto all’arresto di un uomo di 39 anni, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Il provvedimento, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Sassari, impone all’individuo di scontare una pena detentiva di un anno, un mese e quattro giorni. La condanna è relativa a una serie di reati commessi nel territorio di Carbonia nel biennio 2021-2022.

I reati contestati comprendono diverse fattispecie: resistenza a pubblico ufficiale, furto con destrezza, guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta a sostanze stupefacenti e il grave reato di atti persecutori (stalking).

Rintracciato e fermato presso la sua residenza, l’uomo è stato trasferito in caserma per le formalità di legge e, successivamente, condotto presso la Casa Circondariale di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’espiazione della pena.

