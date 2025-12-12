Sassari, stop dal Comune all’allevamento intensivo di maiali a Caniga

Il Comune di Sassari ha esercitato il potere di autotutela per revocare due Dichiarazioni Uniche Autocertificative (Dua) che miravano all’apertura di un allevamento di suini. Le due domande, presentate da due diverse realtà economiche, erano quasi identiche nel contenuto e riguardavano l’area di Maccia d’agliastru, una zona rurale di Caniga caratterizzata da un’elevata densità abitativa.

La decisione di annullamento è stata presa in seguito alle obiezioni e alle osservazioni sollevate dal settore Ambiente della Città Metropolitana di Sassari.

L’organismo era stato chiamato a esprimersi in merito alle proprie competenze nell’ambito della conferenza di servizi, attivata subito dopo la ricezione telematica delle Dua.

