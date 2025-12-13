Sassari, scoppia un incendio all’interno di un bar: pesanti danni all’attività

I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando che si propagassero alla vicina chiesa, che non ha subito danni

Un incendio si è sviluppato nella notte scorsa, intorno alle ore 3:00, all’interno di un bar situato in via Era, nel quartiere Li Punti a Sassari.

Per domare il rogo, si è reso necessario l’intervento tempestivo di una squadra dei Vigili del Fuoco della Sede Centrale di Sassari, supportata da un’autobotte. I pompieri sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando che si propagassero alla vicina chiesa, che non ha subito danni.

L’attività commerciale, tuttavia, ha riportato gravissimi danni. Sono tuttora in corso le operazioni per accertare e definire con precisione le cause che hanno innescato l’incendio.

