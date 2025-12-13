Atalanta-Cagliari 2-1, rossoblù affondati nel momento migliore

Il Cagliari perde 2-1 a Bergamo contro l’Atalanta, arrendendosi a uno scatenato Scamacca. Primo tempo di sofferenza, con lo svantaggio che arriva dopo pochi minuti. Poi nella ripresa un netto miglioramento che porta al momentaneo pareggio, ma proprio nel momento di maggior impeto arriva l’ingenuità che porta alla sconfitta.

La gara

Ci vogliono 10 minuti alla Dea per stappare la partita. Lookman mette palla a rimorchio, Zappacosta raccoglie e calcia in porta, poi Scamacca col tacco devia in porta per l’1-0. Al 20′ è Palestra a ritrovarsi sui piedi una grande opportunità, ma l’esterno calcia sporco. La gara si equilibra, ma l’Atalanta resta in controllo e al 38′ Caprile neutralizza Scamacca a tu per tu. Due minuti dopo è Obert a salvare su una conclusione a botta sicura. Poi però una grande palla per Borrelli allo scadere del primo tempo: colpo di testa che esce di un soffio.

Nella ripresa Pisacane prova a dare una scossa ai suoi togliendo Zappa e Borrelli per Prati e Gaetano, cercando di aggiungere più qualità nel palleggio. La mossa funziona perché al 75′ da una combinazione tra Gaetano ed Esposito nasce il gol del pareggio firmato proprio dal numero 10 appena entrato. La gioia però dura poco, perché pochi minuti dopo Samardzic crossa e Scamacca raccoglie per il 2-1. Pisacane prova allora a inserire anche Pavoletti e Luvumbo per il tutto per tutto. L’angolano segna al 92′, ma in fuorigioco, e l’Atalanta porta a casa la gara.

